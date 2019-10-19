Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Kayseri'de kendisini karşılayan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Kayseri'de kendisini karşılayan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri protokolü tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle, törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Erdoğan, yol üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtırken, çocuklara da oyuncak verdi.


Kayseri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:09 Kaynak: DHA
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