Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun) Tazminatlarını Ödemek Üzere Bir Tazminat Komisyonu...
6 dakika önce
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını...
- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (4)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:47 Kaynak: AA
Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı