Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Senin O Avustralya'daki Senatörden Ne Farkın Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Senin O Avustralya'daki Senatörden Ne Farkın Var"

55 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (7)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Antalya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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