Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü
6 saat önce
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile baş başa görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:22 Kaynak: AA
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile baş başa görüştü.
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