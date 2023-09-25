Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan\'da! Azerbaycan\'la ikili anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde Türkiye ile Azerbaycan arasında ikili anlaşmalara imza atıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde, Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındı.

İKİLİ ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

İki lider daha sonra Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılarak iki ülke arasında bir dizi anlaşmaya imza atıldı. İmza töreninde iki ülkenin ilgili bakanları ve cumhurbaşkanları ikili anlaşmalara imza attı.

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