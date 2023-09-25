Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan\'da! Azerbaycan\'la ikili anlaşmalar imzalandı
Son Güncelleme: 25.09.2023 15:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitti. İki lider Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende iki ülkenin ilgili bakanları ve cumhurbaşkanları ikili anlaşmalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde Türkiye ile Azerbaycan arasında ikili anlaşmalara imza atıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde, Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındı.

İKİLİ ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

İki lider daha sonra Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılarak iki ülke arasında bir dizi anlaşmaya imza atıldı. İmza töreninde iki ülkenin ilgili bakanları ve cumhurbaşkanları ikili anlaşmalara imza attı.

Ayrıntılar geliyor...

İlham Aliyev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı
15:31 Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı
15:24 Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama
15:12 Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin jestini karşılıksız bırakmadı
15:08 EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak
14:54 Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
14:53 Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu
14:45 Maden sahasından geçen avcılar, 3 gün boyunca çukurda mahsur kalan Fransız gezgini kurtardı
14:42 10 gün önce Turkcell CEO'su olarak atanan Bülent Aksu, görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 15:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement