CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PROF. DR. ASAF ATASEVER HASTANESİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (1) - Son Dakika

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Bu hastanemize Prof. Dr. Asaf Atasever ismini vermeyi seçtik. Burada bu mekan var olduğu sürece Asaf Hocamız da yaşayacaktır"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, bizde ise her şeyi çok pespaye, kötü görürler. Yine bunlar batı dünyasına karşı son derece ezik, ülkesine karşı son derece küstahtırlar. Biz anlatmaya çalışıyoruz ama nafile. Adeta Nuh deyip peygamber demeyen bir zihniyetle anlamıyorlar. Pandemi döneminde takkeler düştü, gerçekler ortaya çıktı. Maskeden solunum cihazına, gelişmiş ülkeler sıkıntı çekmiştir. Aynı ülkeler sağlık hizmetleri konusunda da adeta çuvalladı" dedi.

Erdoğan, "Ne hastane koridorlarında çaresizce çırpınan insan, ne üst üste yıkılan cenaze ne de iş yükünün altında ezilen sağlık personeli görüntüleri gördük. Tedavisi bittikten sonra malını mülkünü satıp faturaları ödemek zorunda kalanları da görmedik" diye konuştu.

"ESER SİYASETİNE, HİZMET SİYASETİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Milletimiz kendisine getirdiğimiz hizmetleri gördüğü için hep yanımızda yer aldı. Bundan sonra eser siyasetine, hizmet siyasetine devam edeceğiz. Türkiye 'yi diğer ülkelerden ayıran farklardan biri, dünyada bizim gibi pek çok cepheden mücadele yürüten başka bir ülke yoktur. Sokakları karıştırarak milli birliğimize, beraberliğimize göz diktiler. Yargı emniyet kumpasıyla bileklerimize kelepçe takmayı hayal ettiler. Hepsinde milletimizin iradesine çarpıp geri döndüler. Onların bize her saldırısında biz güçlenerek döndük. Demokrasimizi, güvenliğimizi, tehditleri kaynağında yok edecek yeni bir güvenlik paradigması geliştirdik, darbeler karşı yekvücut olduk, teknolojiyi yükselttik. Geçmişin ihmallerini telafi etmenin yanı sıra, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için temelimizi kuvvetlendirdik. Özenilen ülke olduğumuz için rabbimize hamdüsenalar olsun" dedi.

"BU KURALLARA UYMAMAK KUL HAKKINA GİRMEKTİR"

Erdoğan, "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, üzerine titrediği yatırımlarıyla inşallah bu defa hak ettiği yere gelecek. Önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak yolumuza o kadar hızlı devam ederiz. Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış görülüyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus, maske, mesafe ve temizlik. Temizlik, maske, mesafe yani 'TMM' yani 'Tamam'. Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle salgını gündemimizden tamamen çıkaracağımıza inanıyorum "şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sebebiyle hastanede açılış yapmanın sıkıntı olduğu için açık mekanda yapıldığını ifade etti. Erdoğan, "Bu hastanemize Prof. Dr. Asaf Atasever ismini vermeyi seçtik. Burada bu mekan var olduğu sürece Asaf Hocamız da yaşayacaktır" dedi.

"İSTANBUL'UN VEFA BORCUNU ÖDEMESİDİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop törendeki konuşmasında, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne dikkat çekerek, "İstanbul aşığı, İstanbul'u çöp, çamur, çukurdan kurtaran bir belediye başkanına İstanbul'un vefa borcunu ödemesidir bu külliye" dedi. Şentop, " Koronavirüs salgını nedeniyle böyle güzel bir eseri mütevazı şartlar altında açmak zorunda kaldık. İnşallah Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni daha güzel şartlarda, sosyal mesafesiz açarız" şeklinde konuştu.

"NORMALLEŞME MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMA ANLAMINA GELMEMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da törende bir konuşma yaparak, "Salgın riski ortadan kalmış değil. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmemektedir. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla özen göstermeliyiz. Çok değerli insanlarımızı elimizden alan bu salgını hep birlikte yeneceğiz dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini kesti.