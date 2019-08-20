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Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı

51 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze törenine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze törenine geldi. Törende taziyeleri eşi Gülşen Dursun ve kızı Nilay Dursun kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardıcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Milletvekilleri Fikri Işık, Mustafa Demir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski bakanlar Taner Yıldız, İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.


"DİCLE'NİN KUZULARINI ALLAH'IN İZNİYLE ÇAKALLARA YEDİRTMEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde kısa bir konuşma yaparak, "Öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. ve kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti. Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı. Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek. ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun" dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan Dursun'un tabutuna omuz verdi.


- İstanbul
Cumhurbaşkanı, Haluk Dursun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:05 Kaynak: DHA
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