Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük Zafer'e de aynı samimiyetle aynı heyecanla sahip çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük Zafer'e de aynı samimiyetle aynı heyecanla sahip çıkıyoruz." dedi.

Erdoğan, Roketsan Lalahan Yerleşkesi'nde düzenlenen Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi açılış törenindeki konuşmasına Roketsan çalışanları ve tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

Cumhuriyetin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yad eden ve aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"30 Ağustos 'Ya istiklal ya izmihlal' tercihi ile baş başa bırakılan bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 98 yıl önce her türlü yokluk, yoksulluk, imkansızlığa rağmen şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla kazanılan bu zaferi biz de manasına uygun şekilde kutluyoruz. Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük Zafer'e de aynı samimiyetle aynı heyecanla sahip çıkıyoruz.

Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul'un fethi ne kadar bizimse Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda sembolleştirdiğimiz 2 bin 200 yılı aşkın devlet tarihimiz Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere en büyük gurur ve güven kaynağımızdır."

Erdoğan, hepsi birbirinin devamı olan devletleri her kim diğerinin karşısına koyuyorsa "bu milleti ve tarihini tanımıyor" demek olduğuna dikkati çekerek, "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak, diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar, bu ülke ile bağını koparmış zavallılardır. 2 bin 200 yılı aşan Türk tarih devletleri ile zaferleriyle mücadeleleriyle ricatleri ve yükselişleri ile bir bütündür." ifadesini kullandı.

"Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine kast etmektir"

2023 yılında 100'üncü yaşı kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin "millet olarak bu topraklarda kurulan ilk değil en son devleti" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz hemen her konuyu istismar aracı haline getirenlerin asıl niyetlerini elbette biliyoruz. Bunların 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet gibi, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız. 30 Ağustos bahanesiyle tarihimize saldıranların, zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast etmektir. Allah'a hamdolsun şimdiye kadar milletimiz bu oyunlara gelmemiş, ortak değerlerin istismar edilmesine asla fırsat vermemiştir. İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler gereken cevabı yine milletimizden alacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünü savunma sanayisinin geldiği seviyeyi gösteren böyle anlamlı bir programda kutlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, açılışını yaptıkları Roketsan Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesislerinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

"Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Eğer zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz." diyen Erdoğan, şu anda bunlarla bile henüz mutmain olmadıklarını, kendilerine çok daha iyileri, çok daha ileri eserler yakışacağını söyledi.

Bunları da yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, bu tesislerin hizmete kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumları ve Roketsan yönetimini gayretleri için şahsı ve Türk milleti adına tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin, istikballerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Hele hele ülkemiz gibi zorlu bir coğrafyada yer alan, bütün bu gelişmelere rağmen devletlerin, caydırıcı bir savunma sanayine sahip olmaları stratejik ve milli bir zorunluluktur. Biz mazisinde güçlü, yerli ve milli savunma sanayine sahip olan böyle bir gelenekten gelen bir milletiz." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın çizimlerini bizzat yaptığı Şahi Topları'nın 18 tonu bulan ağırlıklarıyla devrinin en gelişmiş silahlarından birisi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Osmanlı tüfek üretiminde çok uzun yıllar boyunca, dünyanın önde gelen sanayilerinden birine sahip olmuştur. İkinci Abdülhamit Han'ın İstanbul'da kurduğu modern barut, fişek, top fabrikaları Cumhuriyet'e miras olarak kalmıştır. Cumhuriyet döneminde Kırıkkale başta olmak üzere Anadolu içlerine yayılan silah sanayinin gerisinde de yine güçlü bir birikim vardır." diye konuştu.

"Türkiye savunma sanayinde yurt dışına mahkum bırakılmıştır"

Erdoğan, Nuri Demirağ'ın Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri Killigil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikasının savunma sanayinin öncüleri olarak halen hafızalarda olduğunu dile getirerek, "Tüm bu kritik projeler, dönemin ufuksuz, vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Türkiye adeta kasıtlı ve bilinçli bir şekilde savunma sanayinde yurt dışına mahkum bırakılmıştır. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinde attığımız adımlardan dolayı eleştirenler, aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Oysa Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'a, Nuri Killigil'e sahip çıksaydı Türkiye, bugün savunma sanayinde bambaşka bir konumda olurdu.

Bırakın sahip çıkmayı, şayet bu projeler kasıtlı olarak engellenmeseydi bugün ülkemiz, silah sanayi ve havacılıkta dünyanın en güçlüleri arasında yer alırdı. Türk savunma sanayinin dikilmiş körpe fidanlarını budayanlar sadece kaynak ve zaman israfına sebep olmadılar, aynı zamanda bu milletin 60 senesini de çaldılar."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Roketsan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'daki açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


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