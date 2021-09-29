Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan döndü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan döndü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı baş başa görüşmenin ardından yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de Boçarov Ruçey Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü. Erdoğan'ı günü birlik ziyareti dönüşünde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkanı karşıladı.
Haber: Buğra OLAÇ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,
Kaynak: DHA
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