Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan döndü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan döndüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı baş başa görüşmenin ardından yurda döndü.

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