Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Adaylarını Açıkladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun adaylarını açıkladı Erdoğan: "Vezirköprü kenevir ekim merkezi olacak"SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun adaylarını açıkladı
Erdoğan: "Vezirköprü kenevir ekim merkezi olacak"

SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Samsun adaylarını açıkladı.
Erdoğan Vezirköprü Belediye Başkan adayını tanıtırken, "Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Burası Kenevir ekim merkezi olacak. Endüstrisini burada kuracağız. Tekstilini de burada yapacağız" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:
19 Mayıs: Osman Topaloğlu
Atakum: Zihni Şahin
Ayvacık: Halil Kalaycı
Bafra: Hamit Kılıç
Canik: İbrahim Sandıkçı
Çarşamba: Halit Doğan
Havza: Sebahattin Özdemir
İlkadım: Erdoğan Tok
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
Salıpazarı: Halil Akgül
Tekkeköy: Hasan Togar
Terme: Ali Kılıç
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
Yakakent: Hüseyin Kıyma
Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı- MHP adayı)
Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı-MHP adayı)
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Kenevir, Vezirköprü, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:12:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Adaylarını Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]