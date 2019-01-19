Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Adaylarını Açıkladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun adaylarını açıkladı Erdoğan: "Vezirköprü kenevir ekim merkezi olacak"SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Samsun
adaylarını açıkladı
Erdoğan: "Vezirköprü
kenevir ekim merkezi olacak"
SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu
Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Samsun adaylarını açıkladı.
Erdoğan Vezirköprü Belediye Başkan adayını tanıtırken, "Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Burası Kenevir
ekim merkezi olacak. Endüstrisini burada kuracağız. Tekstilini de burada yapacağız" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar: 19 Mayıs
: Osman Topaloğlu Atakum
: Zihni Şahin Ayvacık
: Halil Kalaycı Bafra
: Hamit Kılıç Canik
: İbrahim Sandıkçı Çarşamba
: Halit Doğan Havza
: Sebahattin Özdemir İlkadım
: Erdoğan Tok Kavak
: İbrahim Sarıcaoğlu Ladik
: Nurhan Yapıcı Özel Salıpazarı
: Halil Akgül Tekkeköy
: Hasan Togar Terme
: Ali Kılıç
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis Yakakent
: Hüseyin Kıyma Alaçam
: İlyas Acar
(Cumhur İttifakı- MHP
adayı) Asarcık
: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı-MHP adayı)
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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