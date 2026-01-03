Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son aylarda savaşın Karadeniz\'deki ticareti tehdit eder boyutlara geldiği görülüyor

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/İSTANBUL, - '2025 Yılı Dış Ticaret verilerinin açıklandığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez. Globalleşmenin bu kadar yayıldığı, dünyanın devasa bir köye dönüştüğü, insanlığın kaderinin daha önce hiç olmadığı kadar kesiştiği bu dönemde ister menfi ister müsbet olsun her olay bizi de etkilemektedir. . Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 5'inci yılına girmek üzere. Orada da yüz binlerce insan öldü, şehirler yıkıldı, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Son aylarda savaşın Karadeniz'deki ticareti ve seyrüsefer güvenliğini tehdit eder boyutlara geldiği görülüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların ve dalga boyu yükselen rekabetin her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları oldu. Ayrıca biz küresel gündemi en çok meşgul eden olayların tam merkezinde yer alan bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu gerçek 2025 yılında da değişmedi. Geride bıraktığımız 2025 senesinde Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde zulüm, katliam ve kaos hakimdi. Çoğu çocuk ve kadın, 71 binden fazla Filistinli kardeşimiz Filistinli, acımasız saldırıları İsrail'in bu saldırıları karşısında, evet, vuruşları halinde ne yazık ki şehit düştü. Aynı saldırılarda 172 bin kardeşimiz yaralandı. Yüzde 90'ı enkaza dönen Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Uluslararası sistem, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yine kendisinden beklenenleri yerine getiremedi. Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, Ortadoğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda istikrarsızlık üretmeye devam etti" diye konuştu.

'RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ 5'İNCİ YILINA GİRMEK ÜZERE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma sahası Karadeniz'in kuzeyi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 5'inci yılına girmek üzere. Orada da yüz binlerce insan öldü, şehirler yıkıldı, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Son aylarda savaşın Karadeniz'deki ticareti ve seyrüsefer güvenliğini tehdit eder boyutlara geldiği görülüyor. Bunun önüne geçilmesi noktasında gerekli temaslarda bulunuyoruz. Karşılıklı saldırılarla giderek kontrolden çıkma riski taşıyan bu savaşın bir an önce adil ve sürdürülebilir bir barışla sona ermesi samimi temennimizdir" ifadelerini kullandı.