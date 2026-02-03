Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine konuştu Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine konuştu Açıklaması

03.02.2026 22:36
İSTANBUL (AA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki rolünün, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına, adil bir barışın tesis edilmesine, insani yardıma tam erişime, Gazze'nin yeniden inşasına ve adil bir siyasi çözümün elde edilmesine olanak tanıyan bir temelin oluşturulmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakatta, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'nin geleceğine ilişkin herhangi bir planın tek meşruiyet kaynağının Filistin halkının iradesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistinlilerin memnuniyeti ve özlemleri dikkate alınmadan kalıcı bir çözümün sağlanamayacağını ifade etti.

Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne işaret eden Erdoğan, "Barış güçleri veya uluslararası misyonlar hakkındaki devam eden tartışmaya ilişkin tutumumuz açık ve nettir. Bu tür mekanizmalar ancak sivillerin korunmasına, insani yardımın ulaştırılmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yol açarsa anlamlıdır." dedi.

Sahada barışa hizmet etmeyen her türlü önlemin, ne kadar yüce etiketler takılırsa takılsın değersiz olacağını ifade eden Erdoğan, bu bağlamda, gerekli şartlar yerine getirildiğinde, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına, gerekirse askeri katkı olasılığı da dahil olmak üzere, katkıda bulunmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Ancak, meseleyi basitçe 'şu devlet ya da bu devlet' şeklinde ele almanın hiçbir çözüm üretmeyeceğini tekrar vurgulayan Erdoğan, çözümün, doğru koşullara, doğru otoriteye ve doğru hedeflere dayalı bir barış planı oluşturmaktan geçtiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki rolünün, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına, adil bir barışın tesis edilmesine, insani yardıma tam erişime, Gazze'nin yeniden inşasına ve adil bir siyasi çözümün elde edilmesine olanak tanıyan bir temelin oluşturulmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Sudan'daki gelişmeler

Sudan'daki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, çatışmaların sona erdirilmesi ve ülkede güvenliğin tesisi için Türkiye'nin sunduğu yol haritasını açıkladı.

Suudi Arabistan ve Mısır'ın Sudan'daki gergin durumun kontrol altına alınmasına yönelik çabalarını takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, "Sudan'daki çatışmalar bin günü geride bıraktı. Ne yazık ki Sudanlı kardeşlerimiz bir Ramazan ayına daha bu iç savaşın gölgesinde girecekler. Sudan bu savaş nedeniyle ağır kayıplar verdi, Sudan halkı kendisine dayatılan trajik bir durumla karşı karşıya ve zorlu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Sudan'daki iç savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek ve Sudan'ı istikrar ile refaha kavuşturmak amacıyla Türkiye'nin, tüm diplomatik çabaları desteklediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, Sudan'da büyük bir güvene sahip bir dış aktör olarak, yeni inisiyatifler başlatmak yerine mevcut çabaları güçlendirmeyi tercih etmiştir; bunu da krize barışçıl bir çözümün tesis edilmesine yönelik çabalara katkı sunmak için yapmıştır. Ancak ne yazık ki, şimdiye kadar kanın akmasını ve Sudanlı kardeşlerimizin yaşadığı acıları durdurmayı mümkün kılacak herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, ilgili tüm kurumlarımızın katılımıyla, Sudan'da yeniden barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine ve hayatın orada yeniden normale dönmesine yönelik tüm adımları attık. Bunlar arasında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ofisinin ve Ziraat Katılım Bankası'nın Port Sudan kentindeki şubesinin yeniden açılması yer almaktadır. Ayrıca Sudanlı kardeşlerimizin dış dünya ile bağlantısını güçlendirmek amacıyla Türk Hava Yolları'nın Port Sudan'a uçuşlarını da başlattık."

Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımlarına değinen Erdoğan, "2024 yılından bu yana Sudanlı kardeşlerimize toplam 12 bin 600 ton insani yardım ve 30 bin çadır taşıyan 9 yardım gemisi gönderdik. Tarım, madencilik ve enerji alanlarındaki iş birliğimiz devam ediyor; başta başkent Hartum olmak üzere yıkılan şehirlerin yeniden imarı konusunda gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan, ABD ve Mısır'ın oluşturduğu mekanizma üzerinden yürüttüğü yapıcı çabaları takdir ettiklerini belirten Erdoğan, "Kardeş Sudan'ın barış ve refahı için atılacak her adımın yanında olacağız ve bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği gibi tüm uluslararası ve bölgesel örgütlerde diplomatik önerilerimizi ve girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Afrika kıtasının sorunlarının yine Afrikalılar tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, her koşulda yapıcı diyaloğun tesis edilmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sudan halkı müsterih olsun; Türkiye her zaman onların yanındadır." ifadelerini kullandı.

"Somaliland" ve İsrail'in gayrimeşru tanıma kararı

İsrail'in "Somaliland"i tanıması ve bunun bölgesel istikrara yönelik tehditleri hakkında konuşan Erdoğan, "Geçtiğimiz ayın sonunda ülkemizi ziyaret eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a bu konudaki kararlı tutumumuzu çok açık bir şekilde ilettik." dedi.

Erdoğan, "Somali Cumhurbaşkanı'na, Somali'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün her koşulda korunmasının bizim için en yüksek öncelik olduğunu teyit ettik. Türkiye olarak bu tutumuzda kararlı olduğumuzu tekrar vurguluyorum." diye konuştu.

İsrail'in kararını eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in 'Somaliland'i tanıma kararını, hiçbir meşruiyeti olmayan ve hiçbir ağırlığı bulunmayan bir karar olarak görüyoruz. Türkiye, BM kararları uyarınca Somali'nin toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Bu konudaki tutumumuz ilkesel ve sarsılmazdır. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de soykırım suçları işlediğini, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye saldırdığını belirten Erdoğan, Tel Aviv yönetiminin Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Erdoğan, "Bu durum sadece Afrika Boynuzu için değil, tüm Afrika kıtası için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bölgedeki anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlamayan her adım krizi derinleştiriyor." diye konuştu.

"Bu sebepten, Suudi Arabistan ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin bu kararı reddeden açıklamalar yapmasını çok önemli (gerekli) görüyoruz." diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın bu kararı reddeden açıklamalarını destekliyoruz. Somali'nin tüm toprakları üzerindeki birliğini ve egemenliğini vurgulayan tüm açıklamaları son derece değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

