Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin hak ettikleri onurlu bir geleceğe ve kalıcı bir barışa ulaşmasını istiyoruz. Barışı, kağıt üzerinde değil, sahada tesis etmekten yanayız." dedi.

Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Suudi Arabistan başta olmak üzere, ki bugün ziyaretinizden dolayı önde geliyor, Körfez ülkelerinin toplamda İran'a karşı yaklaşımları biraz daha Amerikan yanlısı gibiydi daha önceki yıllarda. Şimdi biraz daha sizin, Türkiye'nin politikalarına yakın gibi duruyorlar. Bugünkü politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? İran-Amerikan krizinde biraz İran'a karşı değillermiş gibi görünüyor." şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce biz bölgemizde yeni bir savaş istemiyoruz. Bunu en net şekilde her zaman dile getirdim, dile getiriyorum. Suudi Arabistan da tabii ki bu bölgedeki çatışmalardan etkileniyor. Onlar da bölgemizde huzurun, barışın ve sağduyunun hakim olmasını istiyor. Hassasiyetlerimiz genel manada örtüşüyor. Herkes biliyor ki bölgemizde tam anlamıyla tesis edilecek huzur, barış ve istikrar hepimize kazandırır. Çatışmaların, kanın, gözyaşının hakim olduğu bir coğrafyada ise kesinlikle herkes kaybeder. Bu nedenle hepimizin barışın tarafında yer alması en akılcı seçenektir. Bölge ülkelerinin son yıllarda yaşanan çatışmalı süreçlerden, bunu net bir şekilde gördüğünü ve bizim duruşumuzu desteklediklerini de düşünüyorum. Artık etrafımızı saran ateş çemberinden sıyrılmanın, yanan ateşleri söndürmenin vakti çoktan gelmiştir."

Sağduyunun burada ortak payda olduğuna işaret eden Erdoğan, bu meseleye sadece askeri pencereden bakmanın bölgeyi felakete götüreceğini söyledi.

Ateşi daha fazla harlamanın kimseye faydasının olmayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Bölgemiz kana, gözyaşına, savaşlara doymuştur. Artık, barışı ve huzuru konuşmayı, işbirliklerini artırmayı istiyoruz. Sorunlar her zaman olur, anlaşmazlıklar uluslararası ilişkilerin bir parçasıdır. Ancak diplomasi de bunun için vardır. Biz de barışçıl diplomasiyi güçlendirmek zorundayız. Bu, hem ülkemizin hem bölgemizin çıkarları için hayati önemdedir." diye konuştu.

"Bizim duruşumuz, öncelikle insanlığın temel değerlerini muhafazadır"

"Türkiye, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında nasıl bir rol üstlenecek? Başlangıca nispetle nerede? Türkiye'nin muradı nedir bu mevzuda? Siz de ifade ettiniz, Şarm el-Şeyh'teki 20 maddeli barış planından bu yana, ekim ayından bu yana İsrail, saldırılarını sürdürüyor, gidecek yardımlara mani oluyor, sabote ediyor. Bu süreçte İsrail konusunda hem Türkiye'nin hem de müdahil olan barış planındaki diğer ülkelerin değerlendirmesi nedir?" sorusuna Erdoğan, "Türkiye, Gazze Barış Planı'nın olması gerektiği gibi işletilmesi ve Gazze'de huzurun, istikrarın yeniden tesis edilmesi için etkin bir rol oynayacaktır. Biz, Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin hak ettikleri onurlu bir geleceğe ve kalıcı bir barışa ulaşmasını istiyoruz. Barışı, kağıt üzerinde değil, sahada tesis etmekten yanayız." cevabını verdi.

"Gazze'de yaşanan zulümlere, soykırıma varan uygulamalara, açlığın silah olarak kullanılmasına karşı olmak için Müslüman olmak gerekmez. Bizim duruşumuz, öncelikle insanlığın temel değerlerini muhafazadır" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu tutumlarında Filistinlilere tarihsel ve kültürel bağların da etkili olduğunu söyledi. Erdoğan, bunu körü körüne bir karşıtlık olarak göstermeye çalışmanın meselenin özünü saptırmak olacağını dile getirdi.

Erdoğan, "Gazze'deki zulmün bir benzerini bir başka coğrafyada Müslümanlar yapsaydı, biz onların da karşısında bugünkü gibi dimdik dururduk. Biz yıllardır 'Mazlumun diline, dinine, inancına, derisinin rengine bakmayız' demiyor muyuz? İşte bu, bizim klas duruşumuzdur. Ateşkes, insani yardım ve sivillerin korunması için atılacak adımların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkiye bunları sağlamak için büyük bir çaba gösteriyor." diye konuştu.

"Gazze'de ve bütün Filistin'de istikrarın sağlanması, Mısır'ın da çıkarınadır"

"Gazze meselesinde çözüm için arayışlarda Mısır'ın yaklaşımları Türkiye'nin görüşleriyle örtüşüyor mu? Çünkü İsrail'in baskılanabilmesi için garantör ülkelerin arasındaki fikir birliği önemli. Mesela Gazze'de yönetimin devredilmesi noktasında Mısır ne öngörüyor? Değerlendirmeniz nelerdir?" sorusuna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın, Gazze'deki zulmün etkilerini en yakından hisseden ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Mısır'ın da Gazze ve Filistin meselesinin daha fazla derinleşmesini istemediğini gördüklerini ve bunu bildiklerini ifade eden Erdoğan, bölgenin yeni bir yangını kaldıracak halinin bulunmadığını kaydetti.

Bunu Mısır yönetiminin de çok iyi gördüğünü vurgulayan Erdoğan, İsrail'in bölgede yıllardır oluşturduğu sistematik istikrarsızlığın Mısır'ı da süreç içerisinde yıprattığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu çatışmaların sona ermesini, Filistin'in huzura kavuşmasını bizim kadar Mısır da istiyor. Özellikle açlığın silah olarak kullanılmasına ve Filistinlilerin topraklarından sürülmesine yüksek sesle karşı çıktılar ve bunu sürdürüyorlar. Mısır'ın bulunduğu yer kritik. Hem coğrafi konumu hem tarihi sorumluluğu itibarıyla Gazze'nin kaderinde önemli bir aktör. Bu nedenlerle Gazze'de ve bütün Filistin'de istikrarın sağlanması, Mısır'ın da çıkarınadır. Gazze'ye Refah'tan insani yardımların girişi ve yardımların organizasyonu için ortaya koydukları gayret takdire şayandır. Hep birlikte Gazze'de huzurun yeniden hakim olmasını ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesini sağlayacağımıza inanıyorum. İsrail'in bitmek bilmeyen saldırıları ve ateşkes ihlalleri kesinlikle kabul edilemez. Uluslararası toplumu İsrail'e ateşkese tam uyum için baskı yapmaya çağırıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin hak ettikleri mutlu günlere kavuşması için gece gündüz çalışmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz."

"Biz, tüm renkleriyle bir, bütün, güçlü, huzurlu bir Suriye'den yanayız"

"Suriye'de gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu son gelişmeler, Türkiye'deki 'Terörsüz Türkiye' projesinde yeni bir ivmelenmeyi beraberinde getirebilir mi? Bu anlamda Meclis'e bir çağrınız olur mu?" sorusu üzerine Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın ve huzurun tesisinin Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

Komşu Suriye'nin "tek devlet, tek ordu, tek Suriye" anlayışı ile bütünleşmesinin Türkiye'nin büyük arzusu olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'SDG' denilen yapının imzaladığı anlaşmalara uyması, Suriye'deki barış iklimini güçlendirecek ve kalıcı istikrarı kolaylaştıracaktır. Kimse, çatışmaları körüklemeyi, gerilimi tırmandırmayı, zamana oynamayı aklının ucundan bile geçirmemeli. Yanlış hesap bugüne kadar hem Şam'dan hem de Ankara'dan dönmüştür. Kuşkusuz yine dönecektir. Biz, tüm renkleriyle bir, bütün, güçlü, huzurlu bir Suriye'den yanayız. Suriye'nin yanındayız. Kürt, Arap, Türkmen, Nusayri demeden herkesi muhabbetle kucaklıyoruz. Suriye halkı bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Bizim sorunumuz terörledir. Ayrılıkçı emellerine ulaşmak için terörü bir yol ve yöntem olarak kullananlarladır. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun çözülmesiyle 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yükü de hafiflemiş oldu. Meclis'teki komisyon, ortak raporunu tekemmül ettirmek üzere. Temennimiz rapora, uzlaşının ve sürece dinamizm kazandıracak bir bakış açısının damga vurmasıdır. 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz, attığımız adımlarla terörsüz bölgeye doğru gidiyor ve inşallah her iki hedefe de suhuletle ulaşacağız."

