Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Telefondan Miting Alanındaki Halka Seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telefondan Miting Alanındaki Halka Seslendi

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen mitingde telefondan vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telefondan Miting Alanındaki Halka Seslendi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen mitingde telefondan vatandaşlara seslendi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tut ilçesindeki mitingde partililere seslendiği esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Aydın, mitingde halka hitap ettiğini söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan halka seslendi. AK Parti Belediye Başkan adayı Ercan Öncebe'ye destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim Adıyaman için, ilçemiz için hayırlara vesile olsun. İnşallah sizlerle Salı günü Adıyaman'da buluşacağız. İnşallah 31 Mart'ta Tut ilçemizden bir zafer bekliyoruz. Bir haftamız kaldı. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın yoğun bir şekilde çalışacağına inanıyorum. İnşallah Tut'taki gidişi de artık tersine çevireceğinize inanıyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Tut, Adıyaman, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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