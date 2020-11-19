Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabulünde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

19.11.2020 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabulünde konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizler arasında kendine yeni bir gelecek inşa etme mücadelesi verdiği bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bölgedeki güç mücadelelerinde siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri gücü en etkin şekilde kullanarak iyi bir yere gelindiğine inandığını belirten Erdoğan, "Koronavirüs salgınının, Avrupa başta olmak üzere, dünyanın tamamıyla birlikte bizi zorladığını görmeli ve bilmeliyiz." diye konuştu.

Son kabine toplantısının ardından birtakım yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şeklide yönettiğimiz açıktır. Milletimizin sağlığı ile ekonomimizin ihtiyaçları arasındaki en ideal dengeyi bularak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşadığımız bir diğer önemli değişim de ekonomi yönetimimizde oldu. Üretim, ihracat, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem salgının yol açtığı sıkıntılar hem attığımız siyasi ve askeri adımların sebep olduğu rahatsızlıklar bizi çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yöneltiyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak 100 yılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkes kabul ediyor. Türkiye, yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız."

"İnşallah hep birlikte Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve uluslararası yatırımcıların önlerindeki engelleri kaldırdıklarını ifade ederek, "Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak, düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu da ülkemizdeki her kesimle en başta da iş dünyamızla yakın diyalog, iş birliği ve uyum içinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yeni ekonomi yönetiminin koordinasyonunda tüm süreçleri hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"En büyük desteği de her zaman olduğu gibi bu yeni dönemde siz ihracatçılarımızdan bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizde yeni döneme ilişkin görüşlerimizi iş dünyamızla paylaşmıştık. Bugün sizlerle enine, boyuna yine bunu konuşacağız. Yarın MÜSİAD üyeleriyle benzer bir hasbihal yapacağız. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Ziyaretinizin böylesine hayırlı bir dönemde gerçekleşmesinden gerçekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptığınız katkılar için ihracatçılarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabulünde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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