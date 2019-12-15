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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz petrol değil, derdimiz burada (Suriye) yaşayan...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz petrol değil, derdimiz burada (Suriye) yaşayan vatandaşların huzurunun nasıl sağlanacağı."
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz petrol değil, derdimiz burada (Suriye) yaşayan vatandaşların huzurunun nasıl sağlanacağı."
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