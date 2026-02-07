Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah\'ı Dolmabahçe\'de ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçerken, daha sonra heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.