Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı sistemi geliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu.

Etkinlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener de yer aldı.

"MUHALEFETTEN DE BİR METİN TEKLİFİ BEKLEDİK"

Geçen yıl yeni anayasa için harekete geçildiğini hatırlatan Erdoğan, "Kendi hazırlıklarımızı yürütürken muhalefetten de en azından ortaya bir metin teklifi koymalarını bekledik. Aradan geçen zamana rağmen önümüzde bir metin gelmedi." ifadelerini kullandı.

"HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ GETİRİYORUZ"

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde "Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. Danıştayımızın Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz." dedi.

"FETÖ'NÜN YARGIDAKİ DEHŞET VERİCİ YAPILANMASINA HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLDUK"

Cumhurbaşkanı ayrıca konuşmasında şunları söyledi: "Açıkça ifade ediyorum. Bu ülkede hiçbir savcının, hakimin hukukla bağdaşmayacak herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini doğrusu istemem. Aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında, her şartta sergilemesini de beklerim. Darbelere kılıf uyduran, menfaat hesaplarının aleti olan yargı, millet adına karar veremez. FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi ile inşallah böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.