Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın evinde iftara katıldı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'da bir vatandaşın evinde iftara katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ramazanın ikinci gününde Başkent'te bir vatandaşın evine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yer sofrasında aile ile birlikte iftar yaptı. Erdoğan çifti, daha sonra aile ile çay içip sohbet etti. Erdoğan, sohbet sırasında ailenin küçük çocuğunun elini öptü.