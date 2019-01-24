Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yapay Zeka) Bu Büyük Değişim Sürecini Kontrollü Şekilde Yürütmemiz...
53 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım törenine katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kara Harp Okulu
'nda düzenlenen HGM Atlas ve HGM Küre
Uygulamaları'nın tanıtım törenine katıldı. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir. Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir."
Erdoğan: "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:04 Kaynak: AA
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