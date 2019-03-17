Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı) Bay Kemal'in...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bay Kemal'in söylediğine bakın; 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bay Kemal'in söylediğine bakın; 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Sen ne menem bir adamsın. Yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat olarak bu ifadeyi nasıl kullanırsın?"

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