Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı) Bay Kemal'in...
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bay Kemal'in söylediğine bakın; 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bay Kemal'in söylediğine bakın; 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Sen ne menem bir adamsın. Yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat olarak bu ifadeyi nasıl kullanırsın?"
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:33 Kaynak: AA
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