Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, katedilen mesafelerin çok büyük bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

İki hafta önce Zonguldak'a planlanan ziyaretin olumsuz hava şartları sebebiyle bugüne ertelendiğini ancak bugün de soğuk algınlığı ve sesindeki kısıklık nedeniyle Zonguldak'a gidemediğini ifade eden Erdoğan, "Nasip değilmiş. Buna rağmen Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların resmi açılışını canlı bağlantıyla da olsa gerçekleştirmek istedik." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyetle birlikte il statüsü kazanan Zonguldak'ın hep çalışmanın, alın terinin, emeğin sembolü olduğunu belirterek "Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başlarındaki baret, ellerindeki kara, yüreklerindeki ateş, bu şehrin üretim gücünün sembolüdür. Filyos Projesi başta olmak üzere yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in, tüm bölgenin üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Biz de Zonguldak'ı bu aydınlık geleceğine uygun altyapılarla eser ve hizmetlerle donatarak, büyük ve güçlü Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmenin gayreti içindeyiz. Resmi açılışını yapacağımız yatırımlar da işte bu amaca yöneliktir." diye konuştu.

"Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek"

Zonguldak-Kilimli Yolu üzerinde inşa edilen tünellere, Türkiye'nin fikir ve ilim dünyasının önemli simalarından, "şehrin evladı" Prof. Dr. Teoman Duralı'nın isminin verildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilimli Yolu'nun Prof. Dr. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin Karaelmas ve Uzunkum kavşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım, 5 dakikaya düşecek. Hem yolun yarı yarıya kısalması hem seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak'la Kilimli'yi adeta bütünleştirmiş oluyoruz. Açılışını yapacağımız bir başka önemli ulaştırma yatırımı Zonguldak-Karadeniz Ereğli Yolu Değirmenağzı 1 ve 2 tünelleri, Kozlu Viyadüğü ve köprüleri, Ereğli Hastane ve Karaelmas köprüleri, kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira olan bu proje sayesinde artık Zonguldak ile en büyük ilçesi Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecektir. Her iki istikametteki tünel, köprü, kavşak projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak'ın kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımdaki bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinden hiç şüphe duymuyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi altyapıların yenilendiğini ve genişletildiğini, toplamda 326 milyon liralık yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzı beldelerine getirilen doğal gaz hatlarının resmi açılışının da yapıldığını söyledi.

TOKİ tarafından Üzülmez ve Terakki mahalleleri ile Çaycuma ve Devrek ilçelerinde 266 milyon liralık yatırımla 1683 konut, 3 cami, 6 ticaret merkezi inşaatının tamamlandığını kaydeden Erdoğan, TOKİ projelerinin yanı sıra çeşitli kurumlara, üniversitelere, belediyelere ait çok sayıda yatırımın da resmi açılışlarının yapıldığını belirtti.

Erdoğan, toplamda 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların hayırlı olmasını dileyerek yatırımların Zonguldak'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, katedilen mesafelerin çok büyük bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek, öyle kolay gerçekleşmeyecek."

(Sürecek)