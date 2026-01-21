Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, saat 16.25 civarında başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve gündemdeki son gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
İki lider, son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.