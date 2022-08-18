Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansı Yeşil Hatta yayımlanan, "Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor" başlıklı haberi paylaşarak, "Sıfır Atık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya Selçuklu Belediyesini tebrik ediyorum. Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar. Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan atıklardan organik gübre elde eden Selçuklu Belediyesine tebrik - Son Dakika

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