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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına biz de, milletimiz de rıza gösteremezdik.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına biz de, milletimiz de rıza gösteremezdik. Başbakanlığım boyunca Yüksek Askeri Şuralarda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi" dedi. - ANKARA
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