Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına biz de, milletimiz de rıza gösteremezdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına biz de, milletimiz de rıza gösteremezdik. Başbakanlığım boyunca Yüksek Askeri Şuralarda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi" dedi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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