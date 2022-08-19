Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını görüştü

19.08.2022 14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını ele aldı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Herzog telefonda görüştü.

İki liderin, "iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması, karşılıklı büyükelçi, başkonsolosların atanması ve İsrail'den Türkiye'ye uçuşlarının devam etmesi" konularını ele aldığı aktarıldı.

İki cumhurbaşkanının, "gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ve ilişkilerin tüm alanlarda ilerletilmesi konusundaki ümitlerini dile getirdiği" kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmede, " Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak tahıl koridoru anlaşmasına önemli katkısı ve Rusya, Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmeler için Erdoğan'a teşekkür ettiği" vurgulandı.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atama kararını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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