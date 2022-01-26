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Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI

26.01.2022 11:26

Son dakika gündem haberi... MANİSA'da 'hidransefali' hastası olarak dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ameliyatla başına şant takılan Sercan Gezenler'in (4) durumu, yeniden kötüleşti.

MANİSA'da 'hidransefali' hastası olarak dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ameliyatla başına şant takılan Sercan Gezenler'in (4) durumu, yeniden kötüleşti. Görme yetisini de kaybeden Sercan, burnundan beslenmeye başladı. Baba Ferdi Gezenler (42) "Oğlum gözlerimin önünde ölüyor" dedi.

Beyinde sıvı birikmesi ve başın büyümesi olarak bilinen 'hidransefali' rahatsızlığıyla doğan Sercan Gezenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Eylül 2020'de İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat öncesinde başının çapı 75 santimetreye kadar ulaşan Sercan'ın başının içine şant yerleştirildi. Minik Sercan ameliyatının ardından iyileşmeye başladı ve başının çapı 62 santimetreye kadar indi. Geçen süre içerisinde yeniden rahatsızlanan Sercan'ın başının çapı, tekrar 75 santimetreye ulaştı. Görme yetisini de kaybeden Sercan, burnundan beslenmeye başladı. Sercan'ın durumunun her geçen gün kötüye gittiğini dile getiren baba Ferdi Gezenler, "Korneasında meydana gelen bozulma nedeniyle Sercan'ın gözleri görmüyor ve burnundan beslenmeye başladı. Çocuğum gözlerimin önünde ölüyor. Çaresiz bir babayım" dedi.

'TEPKİ VERMİYOR, GÜLMÜYOR'

Sercan'ın artık tepki vermediğini söyleyen Gezenler, "Oğlum Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ameliyat oldu. Oğlumun beynine ayarlamalı şant takıldı. Şant takıldıktan 1 ay sonra oğlumun başı küçülmeye başladı. Bu beni umutlandırmıştı ancak durumu yeniden kötüye gitmeye başladı. Eskiden tepki veriyor ve gülümsüyordu. Artık tepki vermiyor, gülmüyor. Doktorlar, Sercan'ın beyin dokularının oluşmadığını söylüyor. İzmir'de çocuğumun iyileşmesi için götürmediğim doktor kalmadı ancak olumlu bir cümle duymadık. Çocuğumun sağlığına kavuşması için destek bekliyorum. Eşim, çocuğumuza bir şey olacak diye panik atak hastası oldu. Evden ayrılmam mümkün olmadığı için engelli ve evde bakım maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI
Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI
Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI
Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI
Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI
Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Oğlum, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI TEDAVİSİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ, MİNİK SERCAN YENİDEN RAHATSIZLANDI - Son Dakika
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