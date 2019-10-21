Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız"

fuat oktay, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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