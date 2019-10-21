Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız"
Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin yeni görüntüsü ortaya çıktı