Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış...

8 dakika önce

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona girmesi -Salondaki katılımcılar -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın salona girmesi
-Salondaki katılımcılar
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Özbekistan İş Forumu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:22 Kaynak: AA
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