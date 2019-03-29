Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Stratejik Ortağı Romanya'yı Avrupa'nın Doğusundan...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, stratejik ortağı Romanya'yı Avrupa'nın doğusundan Balkanlar'a, Karadeniz'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafyanın geçiş noktasında yer alan bir istikrar kaynağı ve yakın bir müttefik olarak görmektedir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, stratejik ortağı Romanya'yı Avrupa'nın doğusundan Balkanlar'a, Karadeniz'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafyanın geçiş noktasında yer alan bir istikrar kaynağı ve yakın bir müttefik olarak görmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:30 Kaynak: AA
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