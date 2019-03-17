Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü

28 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'e kentine geldi.

- Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'e kentine geldi. Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters ile heyetler arası görüşmeye katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı, fuat oktay, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Tutuklandı Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 10:30:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]