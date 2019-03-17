Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü
28 dakika önce
- Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch'e kentine geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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