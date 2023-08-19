Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Son Güncelleme: 19.08.2023 15:14

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan N.D. (42) adlı kadın tutuklandı.

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan N.D. (42) adlı kadın tutuklandı.

SÖZLERİNİ KAYDA ALDILAR

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

TUTUKLANDI

Durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı - Son Dakika
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