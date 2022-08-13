TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı - Son Dakika
Üye Girişi

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

13.08.2022 17:58
TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince TEKNOFEST Karadeniz kapsamında düzenlenen HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince TEKNOFEST Karadeniz kapsamında düzenlenen HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Siber Vatan proje ekibinin destekleriyle yapılan bu yılki yarışmaya, 29 farklı ülkeden 1515 yarışmacının yer aldığı 380 takım başvurdu.

Ön eleme aşaması 1 Temmuz'da çevrimiçi test formatında gerçekleştirilen yarışmanın yarı final etabı, 16 Temmuz'da çevrimiçi bayrağı yakala yarışması (CTF-Capture The Flag) şeklinde yapıldı. Yarı finale katılan 8 ülkeden 194 takım ve 609 yarışmacı, bir gün boyunca siber güvenliğin farklı uzmanlık alanlarındaki yetkinliklerini sergiledi.

HackKaradeniz final etabına, 4 ülkeden 10 takım ve 38 yarışmacı girmeye hak kazandı.

Zonguldak'ta iki gün sürecek finaller ise bugün başladı. Yarışmacılar, 3 yerli ve milli uygulamalardaki güvenlik zafiyetlerini bulmaya çalışıyor.

İki etaplı final aşaması sonunda dereceye girecek ilk 3 takım, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz'de alacak, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

"Gerçek uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklarını buluyorlar"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, son 5 senedir TEKNOFEST'te siber güvenlik yarışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Elemeler sonunda burada 38 finalistimiz var. Bugün final aşamasının ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Yarışmacılarımız 3 yerli ve milli uygulamamızın güvenlik zafiyetlerini buluyor. Bunlardan bir tanesi YaaniMail, bir tanesi Coslat güvenlik duvarı, bir tanesi de Bugbounter mükafat avcılığı platformu. Finalistlerimiz bu platformdaki açıkları bulup yerli ve milli ekosistemimizdeki firmaların gücüne güç katacaklar. Yarın da ikinci etabımız var. Çok adrenalin dolu bir etabımız olacak ve inşallah yarınki aşamayı da kazananları TEKNOFEST coşkusunu birlikte yaşamak için Samsun'a götüreceğiz."

Siber güvenlik alanında güçlü ekosisteme sahip olmanın önemini vurgulayan Koç, "Bu yarışmada hem yarışmacılar hem de yerli ve milli siber güvenlik ekosistemimiz kazanıyor. Finalistlerimiz gerçek uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklarını buluyorlar. Burada Türkiye'nin kullandığı birçok yazılımı denetlemiş ve onların açıklarını bularak daha güvenli hale gelmesine destek olmuş oluyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Eskişehir gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler... Eskişehir gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler...
Kaynak: AA

Zonguldak, Karadeniz, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
17:33 Arkadaşını kurtarmak için çaya atlayan Eyyüp hemşirenin cansız bedeni 64 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 17:59:05. #1.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement