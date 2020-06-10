Can, performansı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan ve bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı " İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci gününde Sibel Can müzikseverlerle buluştu.

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