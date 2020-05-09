Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "7 Tepeden 7 Kıtaya" konserleri ramazanda ve bayramda devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığınca başlatılan '7 Tepeden 7 Kıtaya' konserleri ramazanda ve bayramda devam edecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "7 Tepeden 7 Kıtaya" konserleri ramazanda ve bayramda devam edecek

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin 7 farklı noktasından 7 konserle devam ettirecek.

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin 7 farklı noktasından 7 konserle devam ettirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, insanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Kıtaların buluştuğu İstanbul'dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı" sloganıyla düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı "7 Tepeden 7 Kıtaya" konserinin bir geleneğin başlangıcını müjdelediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının, 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlatılan konserler dizisini, ramazan ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak devam ettireceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada düzenlediği 7 farklı konserle Türk milletini evlerinde geçirmekte olduğu şu günlerde hem adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak hem de müziğin farklı türlerinden oluşturulmuş çok renkli bir konser programıyla, yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunacak. Kapadokya, Afrodisyas, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu-Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can izleyiciyle buluşacak."

Açıklamada, ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak konser programı şu sırayla yer aldı:

"20 Mayıs - Ferman Akgül ve Ethnic Band - Türküler ve Anadolu Pop Ezgileri (Kapadokya)

21 Mayıs - Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - Marifetnağme

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu'nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri. (Afrodisias Antik Tiyatrosu)

22 Mayıs - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - Trakya ve Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)

23 Mayıs - Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)

24 Mayıs - Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)

25 Mayıs - Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)

26 Mayıs - Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)"

Salgın önlemleri

Açıklamada, konserlerin organizasyonu sürecinde, salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulacağı belirtildi.

Konserlerde yer alacak müzisyen ve görevlilerin 60 yaş altında olduğu ve kronik rahatsızlıklarının bulunmadığına değinilen açıklama, "Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınıyor ve araçlarda sosyal mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleşiyor. Konser sahnelerinde tüm sanatçı yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor." ifadelerine yer verildi.

Özellikle 60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis Konseri için tüm dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak şekilde olağanüstü tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, önlemler şöyle sıralandı:

"- Tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra Kovid-19 testi yapılıyor.

Araç kapasitelerinin dörtte biri oranında yolcu yerleşimi gerçekleşiyor.

Vücut ısıları araçlara binerken ölçülüyor.

Gidiş ve geliş transferlerinde tüm araçlarda herkes için özel sağlık kiti mevcut. Sağlık kitleri içerisinde 1 adet dezenfektan spray, 1 adet 3 katlı cerrahi maske ve tek kullanımlık bir takım eldiven bulunuyor.

Organizasyon esnasında sunulacak ikramlarda ürünlerin hepsi paketli ve tüm sarf ekipmanları tek kullanımlık.

Tüm sanatçı yerleşimlerinin sosyal mesafe kurallarına göre minimum 1,5 metre olmasına özen gösteriliyor. Yetersiz kalan Hieropolis Antik Tiyatro sahnesine yaklaşık 300 metrekarelik ilave sahne kuruluyor.

Sanatçılar için sağlanan sandalye, nota sehpası vs. gibi eşyalar kurulum ve yerleştirme öncesinde dezenfekte ediliyor.

Sanatçı kulisleri ve giyinme odaları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip, kullanım esnasında belirlenen aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Tüm kurulum ve söküm çalışmalarında görev yapan çalışanlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maske ile çalışıyor.

Kurulum dahil etkinlik sonuna kadar sahada birer adet ambulans bulunduruluyor."

İstanbul, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:26 Kaynak: AA


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