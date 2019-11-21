Son Dakika Haberleri: CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KADRİ GÜRSEL'E BERAAT -3 (aktüel)
Son Dakika Güncel CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KADRİ GÜRSEL'E BERAAT -3 (aktüel) - Son Dakika

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KADRİ GÜRSEL'E BERAAT -3 (aktüel)

6 saat önce

YARGITAY tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KADRİ GÜRSEL'E BERAAT -3 (aktüel), System.String[]

YARGITAY tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadri Gürsel'e beraat kararı verdi. Mahkeme, diğer 12 sanık hakkında ise bozma kararına direnilmesine hükmetti. 12 sanık hakkında eski cezalar verilmiş oldu. Mahkeme, eski kararında sanıklar hakkında 8 yıldan 2,5 yıla kadar değişen oranda hapis cezası vermişti.

- İstanbul

Cumhuriyet Gazetesi, Kadri Gürsel, Aydın Engin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:51 Kaynak: DHA
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