Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet İlkokulundan Sokak Hayvanları İçin Proje

Cumhuriyet İlkokulundan Sokak Hayvanları İçin Proje

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Cumhuriyet İlkokulunda Okul Müdürü Mustafa Çalık öncülüğünde gerçekleştirilen 'Bir Avuç Mama Bir Yudum Merhamet' projesi kapsamında okula ziyarette bulundu.

Cumhuriyet İlkokulundan Sokak Hayvanları İçin Proje, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Cumhuriyet İlkokulunda Okul Müdürü Mustafa Çalık öncülüğünde gerçekleştirilen 'Bir Avuç Mama Bir Yudum Merhamet' projesi kapsamında okula ziyarette bulundu. Sokak hayvanları için hazırlanan proje nedeniyle teşekkür eden Daire Başkanı Talip Akbaş, projenin öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması noktasında önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığının sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet İlkokulunda sokak hayvanlarına yönelik olarak 'Bir Avuç Mama Bir yudum Merhamet Projesi' hayata geçirildi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Veterinerlik İşleri Şube Müdürü İsmail Çam ile birlikte Okul Müdürü Mustafa Çalık öncülüğünde başlatılan ve öğretmenler Gülşen Kaplan, Hacer Koyuncuoğlu, Levent Kurban, Emine Köse ve Kadriye Özkan sorumluluğuna yürütülen proje için okula ziyarette bulundu. Okul Müdürü Mustafa Çalık ve projeden sorumlu öğretmenler ile bir araya gelen Daire Başkanı Talip Akbaş, öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla hazırlanan proje hakkında bilgiler aldı. Okul Müdür Çalık ve sorumlu öğretmenlere sokak hayvanları için hazırlanan proje nedeniyle teşekkür eden Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde sokak hayvanları için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

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