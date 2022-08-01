Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde 173 sokakta yol yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika
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Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde 173 sokakta yol yenileme çalışmaları başladı

01.08.2022 17:37
Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde 173 sokakta yol yenileme çalışmaları başladı

Cumhuriyet Mahallesi 173 sokakta yol yenileme çalışmaları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın startıyla başladı.

Cumhuriyet Mahallesi 173 sokakta yol yenileme çalışmaları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın startıyla başladı. Başkan Özcan vatandaşların trafikte herhangi bir sorun yaşamaması adına alternatif yollar tercih edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak ile Hürriyet Caddesi arasında kalan 173 sokakta yol yenileme çalışması başladı. Sabah mesaisine Geçit Kahvehanesinde mahalle sakinlerini selamlayarak başlayan Başkan Kürşat Engin Özcan, Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin hazırlıklarını tamamlamasıyla deforme olan taş ve asfaltın kazınması işlemi için start vermesi ile yol yenileme çalışması başladı.

Daha güzel bir Nazilli için durmadan, yorulmadan, gece-gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Özcan; "Cumhuriyet mahallemizde 173. Sokağın yenilenmesi için bugün kepçeyi vurduk. İstasyon meydanı düzenlenmesi Büyük Şehir Belediyemiz tarafından tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Söz konusu alanın yapımında alt yapı çalışmaları devam etmişti. Bu süreçte 173 nolu sokağımızda da aynı çalışmalar yapıldı ve akabinde de yolun yamaları yapılmış, trafik akışı bu şekilde sağlanmıştı. Diğer yol bitmeden burada bir tadilata tamirata girememiştik. Şimdi üst taraftaki İstasyon Meydanı ile Fevzi çakmak Bulvarının tamamlandı ve geçişler başladı. Trafik akışının yeniden bu yollardan sağlanmaya başlaması itibari ile söz konusu sokağımızı artık baştan sona yenilemeye başladık. Evet, vatandaşlarımız bu güne kadar buradaki yol için şikayetlerinde haklılıkları vardır. Ancak söz konusu alanın da bu süreçte trafiğe kapatmış olsaydık daha çok mağdur olacaklardı. Şehrin doğu ve batı iletişimlerinin kesilmesi, aksların kesilmesi manasına gelecekti. İşte bu yüzden bu yol üzerinde geçici yama ve tamiratlar yaparak idare etmiştik. Şimdi baştan sona yenileyeceğiz. İnşallah vatandaşlarımıza yaraşır yakışır şekilde olacaktır. Nazilimize yakışır sokak ve caddeler için çalışmalarımız her geçen gün artarak devam edecek. Cumhuriyet mahallemize ve Nazilli'mize hayırlı olsun" dedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Celal Cen; "Öncelikle bende belediye başkanımız Kürşat Engin Özcan'a mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim. Daha önce, Cumhuriyet Mahallemizde batıda Hürriyet Caddesi, doğuda 288 Sokak arasında bulunan 187 Sokağımızın 9500 metrekare beton parke döşeme işlemi, kavşak düzenlemelerini, refüj ve kaldırım yenilemelerini tamamlamıştık. Başkanımızın da söylediği gibi İstasyon meydanındaki düzenlemeler ve Fevzi Çakmak bulvarındaki alt yapı çalışmalarından dolayı 173 sokak beklemeye alınmıştı. Bu gün itibari ile Mahallemizde yol çalışmaları başladı. İnşallah ana arter olan bu sokağımızın tamamlanmasından sonra sırasıyla diğer ara sokaklarda da yol yenileme çalışmaları devam edecek. Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet, Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde 173 sokakta yol yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika

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