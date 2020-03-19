Cumhuriyet Üniversitesinde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı - Son Dakika
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Cumhuriyet Üniversitesinde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

CÜ Park ve Bahçeler Birimi personeli, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkezi Kütüphanesi, merkezi kafeterya, öğrenci yemekhanesi, eski kültür merkezi, araç işletme, personel yemekhanesi, idari birimler ile enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını detaylı olarak dezenfekte etti.

Dezenfeksiyonun titizlikle yürütüldüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, şunları kaydetti:

"Malumunuz koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak önlemlerimizi alıyoruz. Personel ve öğrencilerimizin güvenli ve hijyenik ortamda bulunmaları bizim için önemli. Binaların içerisindeki hava sirkülasyonunun da dezenfekte edilmesi lazım. Bu çalışmayı, üniversitemizdeki bütün binalarda yapacağız. Elimizden geldiği kadar sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturmak adına tüm önlemlerimizi alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz."

Cumhuriyet Üniversitesinde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:59 Kaynak: AA

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