Cumhuriyetin 10. Yılı Ankarası bu sergide - Son Dakika

"Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları, 1933 Ankara'sı, Törenler ve Günlük Hayattan Kesitler" fotoğraf sergisi Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Ankaralılarla buluştu. Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğinin Kabulünün 98. Yılında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılan sergi Ankaralı sanatseverlerin beğenisi ile karşılandı.

"Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları, 1933 Ankara'sı, Törenler ve Günlük Hayattan Kesitler" fotoğraf sergisi Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışına Ankaralı sanatseverler katıldı.

Sergi, Çankaya Tarihi Kent Proje Ofisi'nin araştırması sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Yıl Kutlamalarında, Ankara'da çekilmiş ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflardan oluşuyor.

Avrupalı gezgin ve fotoğrafçılardan oluşan bir grup sanatçının, o günün Ankara'sındaki törenleri ve günlük hayatı fotoğrafladığı ve Hollandalı gezgin ve tarihçi Frank Fokke Ferwerda (1939-2010) tarafından İstanbul'da bir sahafta bulunup, Fransa'da ünlü bir fotoğraf stüdyosunda temizlenen ve basımı yapılarak tekrar hayata döndürülen fotoğraflar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

1933 yılına ait Ankara fotoğrafları, Ankara Tarihi Araştırmacısı ve Kebikeç Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Ahmet Yüksel'in arşivinde bulunan siyah beyaz fotoğraflar, elden geçirilerek, Ahmet Yüksel, Erman Tamur ve Gökçe Günel'den oluşan bir danışma kurulunun önerileri ve Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan bir çalışmayla; Atatürk'ün Ankara Hemşehriliğini kabulünün 98. yılı (5 Ekim 1922) ve Ankara'nın Başkent Oluşunun (13 Ekim 1923) 97. yılı kapsamında bir sergi projesine dönüştü.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Mutluluk Sergi Salonu'nda açılan sergi, 1 Kasım tarihine kadar Ankaralı sanatseverleri bekliyor. - ANKARA