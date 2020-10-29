Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı

29.10.2020 15:48
Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı, System.String[]

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya, Cumhuriyetin 97. yılını coşkuyla kutladı.

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya, Cumhuriyetin 97. yılını coşkuyla kutladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in ev sahipliğinde polis evinde Korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi koşullarına uygun katılımla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine konuklar ateşleri ölçülerek, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde alındı.

Vali Ali Çelik'in konuklarını kapıda karşıladığı törene, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Halil İbrahim Ertekin, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, STK Temsilcileri ile bazı daire müdürleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Birlik ve beraberlik ruhuna katkı sağlayan, sevincimizi paylaşan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Cumhuriyet; farklılık gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır"

Cumhuriyetin ve kazanımlarının ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığı olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, "Cumhuriyetimiz; farklılıkları, ayrılıkları ve ihtilafları aşarak milli kimlik şuurunun ve birlikte var olma azminin etrafında birleşen Türk milletinin, asaletle perçinlediği ve temellendirdiği yönetim sistemi olarak 97. yılı geride bırakmıştır. Türk insanı; cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemizi ilk günkü heyecan ve azimle sürdürüyoruz"

Cumhuriyetin 97 yıllık tarihiyle atılan her adımda ders alınması gereken bir dönem olduğunu belirten Vali Çelik, "Cumhuriyet; milletimizin en zor şartlarda dahi yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut vaat eden, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma" mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Bölünmez bütünlüğümüzden asla taviz vermeyeceğiz"

Gücünü millet iradesinden alan cumhuriyetin bugün de içte ve dışta küresel destekli terör örgütlerinin saldırıları karşısında sarsılmadan varlığını devam ettirdiğine dikkat çeken Vali Çelik, "Bu karanlık güçlere karşı cumhuriyetimizin kazandırdığı değer, inanç ve kararlılıkla yürümeye devam eden aziz milletimiz, demokrasisinden, birlik ve beraberliğinden, bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyecektir" dedi.

"Emin ve güçlü adımlarla 100. yıl hedeflerimize yürüyeceğiz"

Türkiye'nin, cumhuriyetin 100. yılına emin ve güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğinin altını çizen Vali Çelik, "Milletimiz, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin göstermiş olduğu direniş, bu ruhun bir kez daha tezahürü olmuştur. O gece kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır. Hükmettiği asırlar boyu yüreklerde bıraktığı tertemiz hatıranın izi hala taze olan, vicdan ve feraset sahibi herkesin hayırla andığı o büyük medeniyetin evlatları olarak bizler, bağımsızlığımızın şehit kanlarıyla perçinlenmiş bir eseri olan cumhuriyetimizi 97 yıl önceki ruhla koruyacağız. Bu anlayış ve kararlılıkla yetiştirdiğimiz nesillerle birlikte 100. yıl hedeflerimize doğru emin ve güçlü adımlarla yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Çelik," Bu kritik coğrafyadaki yaşadığımız olumsuzluklar ecdadımızın öğrettiği insanlık hedeflerinden bizleri uzaklaştırmayacak, tasada ve kıvançta bir ve bütün olmamıza, ocağımızı ve aşımızı paylaşmamıza, her zamankinden daha çok kenetlenmemize vesile olacaktır ve olmalıdır. Bununla beraber büyük asil bir millet ve devlet olmanın gereği olarak milyonları aşan vatansız insanları kaderlerine terk etmeyecek, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet, Kütahya, 29 Ekim, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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