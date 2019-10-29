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Cumhuriyetin Çocuklarından 29 Ekim Konseri

8 dakika önce

Cumhuriyetin Çocuklarından 29 Ekim Konseri 29 Ekim'e özel "Atatürk ve Çocuk" KonseriİSTANBUL - Bahçeşehir Koleji öğrencileri Cumhuriyet'in 96. yılını geleneksel hale gelen "Cumhuriyet Gençleri Konseri" ile kutladı.

Cumhuriyetin Çocuklarından 29 Ekim Konseri, System.String[]

Cumhuriyetin Çocuklarından 29 Ekim Konseri

29 Ekim'e özel "Atatürk ve Çocuk" Konseri

İSTANBUL - Bahçeşehir Koleji öğrencileri Cumhuriyet'in 96. yılını geleneksel hale gelen "Cumhuriyet Gençleri Konseri" ile kutladı. Bu yıl "Atatürk ve Çocuk" temasıyla hazırlanan konser izleyicilerden tam not aldı.

Maslak Tim Show Center'da gerçekleşen Cumhuriyet Gençleri Konseri'nde öğrenciler, Cumhuriyet'in kuruluş öyküsünü marşlar, şarkılar, şiirler ve dans gösterileri eşliğinde sahneye taşıdı. Konserde ayrıca Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin oluşturduğu dans grupları, gösterileriyle konseri bir şölene dönüştürdü. Gösterinin teması için tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırırken, Kurtoğlu'na başarılı çocuk oyunculardan Beren Gökyıldız eşlik etti. Performans ve konser izleyicilerden tam not alırken sahnede çocuklarının başarısına şahit olan veliler de duygusal anlar yaşadı.

"Cumhuriyetimizin teminatı siz gençlersiniz"

Yurtdışında olduğu için etkinliğe katılamayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel Bahçeşehir Ailesine konser öncesi görüntülü bir mesaj ile ulaştı. Yücel Konuşmasında şunlara yer verdi;

"Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizi bin bir güçlüklerle kurduk. Onu hep ileriye taşıyabilmek, sonsuza dek yükseltebilmek için gece gündüz çalışıyor olmamız lazım. Biliyor ve inanıyoruz ki bu geleceğimiz olan gençlerimizle mümkündür. Sevgili gençler geleceğimiz sizsiniz. Cumhuriyetimizin teminatı sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hiç unutmayanız; 'Gençler gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz.' Bu sözleri kulaklarınızdan hiç eksik olmasın."

"Muasır medeniyetler hedefinden asla şaşmayacak ve taviz vermeyeceğiz"

Konser öncesi açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurucusu Başkanı Hüseyin Yücel ise, "Sistemler, müfredatlar değişiyor, yeni yeni dersler türüyor ve müfredatımıza dahil oluyor. Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliştiği ve hayatımıza girdiği bu günlerde hayatımızdaki her şey hemen hemen değişime uğruyor. Ama bizler her ne olursa olsun tek bir şeyi değiştirmeyeceğimizi ve tek bir şeyden taviz vermeyeceğimize söz veriyoruz; o da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden asla şaşmayacağız ve asla taviz vermeyeceğimizden ben burada hepinizin önünde söz veriyorum. 'Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' demiş kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. Biz de Bahçeşehir Koleji olarak bu nesilleri yetiştirebilmek için her ne pahasına olursa olsun var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bahçeşehir, 29 Ekim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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