Konya Şeker'den yangın açıklaması: İnceleme başlatıldı - Son Dakika

Konya Şeker'den yangın açıklaması: İnceleme başlatıldı

08.10.2020 13:57
Konya Şeker'den yangın açıklaması: İnceleme başlatıldı, System.String[]

ANADOLU Birlik Holding, Çumra Şeker Entegre Tesisi'nin kolonya üretilen biyoetanol tesisinde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

ANADOLU Birlik Holding, Çumra Şeker Entegre Tesisi'nin kolonya üretilen biyoetanol tesisinde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, malzeme ambarının bir kısmının ve enerji nakil hattının zarar gördüğü, yangınla ilgili de inceleme başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Birlik Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çumra Şeker Entegre Tesislerimiz yerleşkesindeki malzeme ambarlarında 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 20: 30'da sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıkmış, yangına ilk olarak şirket itfaiyelerimiz müdahale etmiş, Konya Organize Sanayi İtfaiyesi, Çumra ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin itfaiyelerinin müdahalesiyle de yangının diğer üretim tesisleri için tehlike arz etmeden kontrol altına alınması sağlanmıştır. Malzeme ambarının bir kısmının ağır hasar aldığı yangın, belediyelerimizin ve kurumumuz itfaiye teşkilatlarının üreticinin tesislerini korumak için canları pahasına sergiledikleri insanüstü gayret ile saat 02: 15 İtibarıyla kontrol altına alınmış, saat 04: 00'te söndürülmüş ve aynı saat itibarıyla soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem itfaiye teşkilatı hem de kurumumuz bünyesindeki teknik ekip tarafından iki ayrı inceleme başlatılmıştır. 2801 kişinin çalıştığı ve onlarca üretim tesisinin yer aldığı Çumra Entegre Tesislerimizde hepimizi kaygılandıran ve binlerce kişinin ekmek kapısını tehdit eden ve yayılmadan önlenen yangın ile ilgili tek tesellimiz can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangın esnasında kampüs bünyesindeki çok sayıda üretim tesisimizden 3 tanesini besleyen enerji nakil hattı hasar görmüş, söz konusu hat 8 Ekim 2020 Perşembe günü saat 16: 00 itibarıyla onarılarak, üretim tesislerimize enerji verilmeye başlanacaktır.

Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için gayret ortaklığı yaptığımız itfaiye teşkilatlarımıza, itfaiye erlerimize ve belediyelerimize, malzeme ambarlarındaki yangınla birlikte başlayan yürek yangınımızı söndürmek için dualarıyla mesajlarıyla destekleriyle yanımızda yer alan, tüm yetkililer ile hemşehrilerimize, dostluklarını ve desteklerini yanımızda hissettiğimiz Türkiye'nin dört bir yanındaki Torku ailesine şükranlarımızı bildirir, Yüce Allah'ın hem kurumumuzda hem ülkemizdeki hiçbir iş yeri ve hanede bu tür felaketleri yaşatmaması dileğiyle müessif hadise ile ilgili durumu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz."


İtfaiye, Yangın, Çumra, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya Şeker'den yangın açıklaması: İnceleme başlatıldı - Son Dakika

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