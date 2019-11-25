'Çünkü ben Burak Yılmaz'ım'

Golcü oyuncu, "Şampiyonluk yarışı içinde çok takım var. Hiçbirinden geri değiliz. Biz de, onlar da kayıplar yaşadı. Lig uzun maraton, herkes daha çok puan kaybedecek. Önemli olan mümkün olduğunca fazla kazanabilmek. Ligde ilk yarıda kalan 5 maçta 15 puan alabilirsek yolu yarılamış oluruz" dedi.



'Ligimiz, Premier Lig gibi'



Hiçbir maçın oynamadan kazanılmadığını hatırlatan Burak, "Ligimizde, tıpkı Premier Lig'ndeki gibi sürpriz sonuçlar alınıyor. Yarışın bu tempoda geçmesini bekliyorum" diye konuştu. Sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde 7 maçta şans bulabilen ve sadece 3 gol atabilen Burak, "Benden beklentiler büyük. Bu da normal. Burak Yılmaz denince herkesin aklına sadece gol geliyor. Başkalarının kaçırdığı pozisyonlarda ben atamayınca tepki oluyor. Bunları anlıyorum" ifadelerini kullandı.



'Başka Beşiktaş yok'



Tecrübeli futbolcu bazı maçlarda kendisine yapılan "Hırsız Burak" şeklindeki tezahüratları hak etmediğini da belirterek "Yine de her türlü eleştiriye açık ve saygılıyım. Emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Allah'a şükür bunun dışında bir şeyimiz olmadı. Biraz daha anlayış, hoşgörü ve destek bekliyoruz çünkü başka Beşiktaş yok" dedi. Başarılı futbolcu "Ben taştan bir insan değilim, benim de duygularım var. Ama tüm taraftarların başımın üstünde yeri var" diyerek sözlerini noktaladı.



Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,