Cyle Larin: "Mücadeleye Hazırım"

"Takımın parçası olmaya çalışıyorum""Her maçta elimden geleni yapıyorum""İlk yarıda oynadığımız bazı maçlarda devamlılık eksik kaldı"Ali DANAŞ/ ANTALYA,Cyle Larin, "Mücadeleye hazır olmasaydım Beşiktaş 'a gelmezdim ve Kanada 'da kalırdım" dedi.Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Kanadalı oyuncu, "Kamp güzel geçiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kişisel olarak ben de sıkı çalışıyorum. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Burak Yılmaz deneyimli bir oyuncu. Forvet hattındaki rekabet yükselecek. Ben de takımın bir parçası olmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum. Futbolcuların özgüveni oynadıkça artar. Baskıyla başa çıkabilen bir oyuncuyum. Takımın oyun şeklinin benim oyun şeklime uygun olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın önemli bir oyuncusu olabilirim" ifadelerini kullandı."TAKIMIN PARÇASI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"Burak Yılmaz'ın takıma katılmasıyla ilgili bir soru üzerine ise mücadeleye hazır olduğunu belirten Larin, "Burak Yılmaz çok deneyimli bir oyuncu. Burada olması gerçekten güzel. Forvet hattındaki rekabeti yükseltecektir. Vagner, İstanbul 'da kaldı. Ben de takımın parçası olmaya çalışıyorum. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım. Başlangıçta goller attım, asistler yaptım ama sonra bir düşüş oldu. Ama şuna inanıyorum, yeniden goller atarak Beşiktaş'ın önemli bir parçası olabilirim. İyi şekilde çalışıyorum. Oynadıkça özgüven artıyor. Ben de bunu yakalamak için elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu."HER MAÇTA ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"Yüksek atmosferlerin motivasyonunu arttırdığını dile getiren 23 yaşındaki golcü oyuncu, "Baskıyı sevdiğimi düşünüyorum. Yüksek atmosferler motivasyonumu da artırıyor. Her maçta elimden geleni yapıyorum. 3 gol attım hazırlık maçlarında. Daha çok süre aldıkça performans da yükseliyor. Zaman meselesi. Bu pozitif durumun sezonun geri kalanına da yansıyacağını düşünüyorum. ABD , buradaki seviye ve ilgiyle kıyaslanamaz ama ben bu baskıyı daha iyi bir performans ortaya koymak için kendime uyguluyorum" açıklamasında bulundu. Günden güne takıma uyum sağladığını söyleyen Larin, "Bu durum iletişim meselesi. Antrenmanlarda bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışıyorum. Bu iletişim günden güne gelişiyor. Şut atma konusunda kendimi daha çok geliştiriyorum" dedi."İLK YARIDA OYNADIĞIMIZ BAZI MAÇLARDA DEVAMLILIK EKSİK KALDI"Ligin ilk yarısı hakkında değerlendirmede bulunan Larin, bazı maçlarda devamlılığın eksik kaldığını söyledi. Kanadalı oyuncu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:"Aslında ligin ilk yarısında bazı maçlarda çok iyi bir takım birlikteliği ortaya koyduk ve birlikte mücadele ettik. Ancak bazı maçlarda bir devamlılık eksikti ve şimdi ligin ikinci yarısında bu devamlılığı sağlayacağız.""MÜCADELEYE HAZIRIM"Beşiktaş'a kendisini hazır hissettiği için geldiğine vurgu yapan Cyle Larin, "Benim buraya gelme sebebim, mücadeleye kendimi hazır hissetmekti. Böyle olmasaydı Avrupa 'ya, Beşiktaş'a gelmezdim, ülkemde kalırdım. Ben bahsettiğiniz oyuncuların seviyesine gelip Beşiktaş için önemli bir oyuncu haline gelebilirim. Şampiyonluk her zaman aklımızda ve bunu yapabileceğimize inanıyorum. Yeterli kaliteye sahibiz. Bunu yapabilirsek ligdeki her maçı kazanabiliriz. Bunu da yapınca şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Cyle Larin'in açıklamaları