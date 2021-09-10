D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya- Düzce D-100 karayolu Erenler ilçesi Büyükesence mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan R.D. idaresindeki 41 RZ 490 plakalı Hyundai marka otomobil ile Büyükesence kavşağından D-100 karayoluna çıkmak isteyen A.Ş. idaresindeki 54 AEK 231 plakalı Dacia marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan 54 AEK 231 plakalı cip refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücüler A.Ş. ve R.D. ile birlikte 1'i de çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede ekiplerce trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.