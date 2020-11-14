- Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı - Son Dakika

- Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı

14.11.2020 23:11

- Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tüm Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumunun tamamlandığını duyurdu.

- Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tüm Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumunun tamamlandığını duyurdu.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Anlaşmadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı harekete geçerek, Dağlık Karabağ'a gönderilecek olan Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına 10 Kasım'da başlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü Komutanı Rustam Murdaov yaptığı açıklamada, gözlem noktalarının tamamının kurulduğunu duyurdu. Dağlık Karabağ'da durumun artık istikrarlı bir sürece girdiğini söyleyen Muradov, "Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşması tam anlamıyla uygulanıyor ve çatışmalar durdu. Ayrıca çatışma bölgesine nakledilen Merkez Askeri Bölge 15. Motorlu Tüfek (Barışı Koruma) Tugayının 14 Kasım itibariyle cephe hattına konuşlandırılması tamamlandı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gün boyunca savaştan kaçan 250 sivilin Hankendi'ye geri döndüğü ve bu kişilerin Rus Barış Gücü askerlerinin korumasında 9 otobüs ile taşındığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan Dağlık Karabağ'da 16 gözlem noktası kurulması planlanırken, bin 960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 askeri araçtan oluşan Rus Barış Gücüne, İnsansız Hava Araçları ve helikopterler de destek olacak.

- Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı
- Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı
- Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı
- Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı

Dağlık Karabağ, Barış Gücü, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sert tedbirlerin işaretini verdi: Kısıtlamalar gelebilir, tedbirleri hazırladık Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin         
23:19
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonuçlandı! İki kardeşten biri feci şekilde can verdi Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonuçlandı! İki kardeşten biri feci şekilde can verdi         
21:47
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
74 yaşındaki kadın, elleri ve ayakları bağlı halde evinde ölü bulundu 74 yaşındaki kadın, elleri ve ayakları bağlı halde evinde ölü bulundu         
20:20
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı         
16:00
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 23:48:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumu tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei