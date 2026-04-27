Daikin, 23 Nisan'da çocukları "Temiz Hava Elçisi" yaptı
Daikin, 23 Nisan'da çocukları "Temiz Hava Elçisi" yaptı

Daikin, 23 Nisan’da çocukları “Temiz Hava Elçisi” yaptı
27.04.2026 11:48
Daikin Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, “Temiz Hava Elçileri” kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği “Temiz Hava Elçileri Buluşması” ile kutladı. Çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan etkinlikte, çevre bilinci ve temiz hava farkındalığı ön plana çıktı.

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Daikin Türkiye, çalışanlarının çocuklarının katılımıyla Fuha İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlikte yaklaşık 100 çocuğu ağırladı. Gün boyunca süren etkinlikte çocuklar, bayram coşkusunu yaşarken aynı zamanda temiz hava ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.

EĞLENCE VE FARKINDALIK BİR ARADA 

“Temiz Hava Elçileri” projesi kapsamında kurgulanan etkinlikte minikler; yüz boyama alanları, balon atölyeleri, sihirbaz ve palyaço gösterileriyle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklara temiz havanın önemi, çevreyi koruma bilinci ve sürdürülebilir bir gelecek için yapılabilecekler eğlenceli içeriklerle aktarıldı. Projenin sevilen karakteri Tenki eşliğinde izlenen bilgilendirici videolar, çocukların konuya ilgisini artırırken öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi.

Etkinlik, yalnızca çevre bilinciyle sınırlı kalmayarak çocukların hayal dünyasını destekleyen anlamlı bir iş birliğine de sahne oldu. Daikin Türkiye, Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, derneğin kız çocuklarına destek olmak amacıyla yürüttüğü “Hayal Perisi Elif ve Yapabilirim Diyenler Ülkesi” projesini miniklerle buluşturdu. Proje kapsamında hazırlanan bez bebekler ve boyama kitapları çocuklara armağan edilerek, onların hayal kurma ve kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağlandı.

“GELECEĞİN TEMİZ DÜNYASI ÇOCUKLARIN ELİNDE”

Etkinlikte konuşan Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, 23 Nisan’ın anlam ve önemine değinerek şunları söyledi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayram, geleceğe olan inancımızın en güçlü göstergelerinden biridir. Daikin Türkiye olarak, çocuklarımızın yalnızca bugünün değil yarının dünyasını da şekillendirecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ‘Temiz Hava Elçileri’ projemizle, çocuklara erken yaşta çevre ve temiz hava bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün burada yaklaşık 100 çocuğumuzu ‘Temiz Hava Elçisi’ ilan ederek onların bu bilinçle büyümelerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

