
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

08.02.2026 11:35
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma dosyalarında ismi 150'den fazla kez geçen Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, kendisiyle ilgili herhangi bir bağlantısının olmadığını savundu. Dalai Lama'nın ofisinden yapılan açıklamada "Jeffrey Epstein ile hiçbir zaman tanışmadığını ya da kendi adına kimsenin onunla görüşmesi ya da etkileşimde bulunmasına hiçbir zaman izin vermediğini kesin olarak teyit edebiliriz" denildi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma dosyalarında ismi 150'den fazla kez geçen Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, Epstein ile herhangi bir bağlantısının olmadığını ve kendisiyle hiç tanışmadığını savundu.

Dalai Lama'nın ofisinden söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "(Dalai Lama'nın) Jeffrey Epstein ile hiçbir zaman tanışmadığını ya da kendi adına kimsenin onunla görüşmesi ya da etkileşimde bulunmasına hiçbir zaman izin vermediğini kesin olarak teyit edebiliriz." ifadesine yer verildi. ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı belgelerde Epstein'in, Dalai Lama'yı akşam yemeği için ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

TİBET'İN STATÜSÜ

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yüksekliğiyle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılıyor. Tarih boyunca yarı göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge, 1951'de imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyetinin egemenliğine girmişti. Pekin yönetimi, bunu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmıştı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet Meclisi ile hükümetini kurmuştu.
Çin, sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor. Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğunu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını öne sürerek, sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçluyor. Dalai Lama ve destekçileri ise Tibet'in, tarihin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunuyor.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

