Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkisinde dolaşan bir kişi, sahilde hareketsiz yatan birini fark etmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi.

PARÇALANMIŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz kişinin ölü ve parçalanmış halde olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.