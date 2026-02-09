Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkisinde dolaşan bir kişi, sahilde hareketsiz yatan birini fark etmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz kişinin ölü ve parçalanmış halde olduğunu belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
